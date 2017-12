© AFP

D'Attacke géintiwwer Kanner hätten alarmant Ausmooss ugeholl, heescht et weider.



D’Akteuren an de verschiddene Kricher géifen d’Vëlkerrecht komplett ignoréieren, dat u sech d’Kanner virun de Konflikter sollt schützen. Vergewaltegung, esou wéi Versklavung, wieren a Krise-Länner, wéi am Irak, Syrien, Yemen, Nigeria oder och nach dem Myanmar, als Taktik genotzt ginn. De Präis missten d’Kanner bezuelen.



Der Unicef no sinn am Afghanistan an den éischte 9 Méint vun dësem Joer 700 Kanner ëm d’Liewe komm. Am Nigeria an am Kamerun huet de Rebellegrupp Boko Haram 135 Kanner gezwongen, fir Selbstmordattentater duerchzeféieren.