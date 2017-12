An Zukunft sollen d’Manöveren tëscht Südkorea, Japan an den USA méi diskret gehandhaabt ginn.

Dat mellt de Sender CNN a berifft sech op Aussoe vun direkt e puer Regierungsbeamten. Esou wéilte sech d’Akteuren nämlech méi Spillraum fir kriddeleg Gespréicher an de concernéierte Konfliktregioune loossen, heescht et. An der Lescht war vun dëser Diskretioun net vill ze spieren. Den amerikanesche President Donald Trump huet méi wéi eng Kéier ëffentlech Manöveren ugekënnegt a mat Aussoen provozéiert.



Bis ewell hunn d’USA Übungen ëmmer ëffentlech gemaach, och fir net reprochéiert kënnen ze kréien, datt si heemlech eng Militärattack preparéieren.