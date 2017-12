De republikanesche Kandidat fir e Sëtz am Senat am Bundesstaat Alabama, de Roy Moore, geet géint d’Wahlresultat vu Mëtt Dezember a Recours.

Deemools hat den Demokrat Doug Jones déi meeschte Stëmme kritt. Domadder wëll sech de Moore awer net zefridde ginn. De Bundesstaat Alabama ass traditionell konservativ, dofir war d’Victoire vum Jones relativ iwwerraschend. Och well elo am Senat den amerikanesche President Donald Trump mat de Republikaner just nach eng ganz knapp Majoritéit vun 51 Sëtz op 100 huet.