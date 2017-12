© afp

Zu dësem Virfall ass et e Mëttwoch géint 15.20 Auer zu Kandel a Rheinland-Pfalz komm. De jonke Flüchtling soll zanter Abrëll 2016 an Däitschland liewen an ass wuel ouni Famill an Däitschland geflücht.Den Täter konnt vu Passanten ugehale ginn, bis d'Police agetraff ass. Mëttlerweil setzt de jonken Afghan an Untersuchungshaft an äussert sech net zu der Dot, sot en Donneschdeg ee Spriecher vun der Police.Ewéi eng Zeie géigeniwwer der Press sot, soll de Jugendlechen d'Meedche mat engem Kichemesser attackéiert hunn, dat hie wuel selwer matbruecht huet. Kuerz dono hunn aner Jugendlecher probéiert, dem Meedchen ze hëllefen, allerdéngs ass d'Affer am Spidol u sengen uerge Blessure gestuerwen.Schonns am Virfeld vun der Dot soll de jonken Täter seng Ex-Frëndin bedreet hunn, dat nodeems déi sech vun him getrennt hat. D'Eltere vum Meedchen haten doropshin eng Plainte géint de jonke Mann gemaach.