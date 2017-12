© AFP

Grouss Deeler an den USA ginn den Ament am Schnéichaos ënner. An den US-President Donald Trump mécht sech op Twitter iwwert déi global Äerderwäermung lëschteg.



Am Osten kéint et dee keelste Silvesterowend ginn, dee jee registréiert gouf, bis zu -42 Grad ginn erwaart, schreift de Republikaner. "Vläicht kéinte mer e bëssche vum gudden alen Zäregaseffekt brauchen, zum Schutz géint eist Land an net fir anere Länner Billiounen vun Dollaren ze bezuelen... Dot Iech schéi waarm un", sou de President.







In the East, it could be the COLDEST New Year’s Eve on record. Perhaps we could use a little bit of that good old Global Warming that our Country, but not other countries, was going to pay TRILLIONS OF DOLLARS to protect against. Bundle up! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 29, 2017

During an impromptu interview with The New York Times, President Trump insisted 16 times that there has been "no collusion" discovered by the Russia investigation https://t.co/AIFcHQOVhi — The New York Times (@nytimes) December 29, 2017

Den Donald Trump hat bekanntlech dëst Joer annoncéiert, aus dem Klimaschutzaccord vu Paräis erauszeklammen.. An engem Interview mat der New York Times mengt de Republikaner, hien hätt Succès, well et dem Land nees géif ufänken, gutt ze goen an dat géif respektéiert ginn. En anere Grond wier, datt d'Zeitungen, d'Tëlee, all Zorte vu Medien ënnergoe géifen, wann hien net do wier.. Wat dat méi séier gereegelt ass, wat besser, esou den Trump, deen och nach emol betount huet, wéinst den Ermëttlungen net besuergt ze sinn. Jidderee wéisst, datt et keng geheim Arrangementer mat Russland ginn hätt.