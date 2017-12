© AFP

Vum Fussballstar zum President: De fréiere Weltfootballer George Weah, deen ënner anerem fir de PSG an den AC Mailand gespillt huet, huet sech de virleefege Resultater no am zweeten Tour vun de Presidentiellen am Liberia mat 61,5 Prozent vun de Stëmme géint den aktuelle Vizepresident vum Land duerchgesat.







Dat definitiivt Wahlresultat soll am Laf vum Freideg matgedeelt ginn. Mat der Victoire vum George Weah zeechent sech am westafrikanesche Land deen éischte friddleche Muechtwiessel zanter Joerzéngten of.



Déi aktuell Presidentin a Friddensnobelpräislaureatin Ellen Johson-Sirleaf konnt no hiren zwou Mandatsperioden, esou wéi d'Wahlgesetz et virgesäit, net méi untrieden.