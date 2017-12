© AFP

Wéi en Donneschdeg réischt bekannt gouf, sinn d'lescht Woch e Mann vun 21 Joer an eng Fra vun 19 Joer zu Lyon an an der Ile-de-France festgeholl ginn, déi allebéid onofhängeg vuneneen en Attentat geplangt sollen hunn.



Déi zwee Verdächteger sëtzen elo an Untersuchungshaft. D'Enquêteure konnten d'Kommunikatioune mat Dschihadisten vum sougenannten Islamesche Staat am Irak respektiv a Syrien noweisen. Informatioune vun der franséischer Press no hätt de Mann wëlles gehat, Zaldoten z'attackéieren. Wat der Fra genee reprochéiert gëtt, ass net gewosst.