Internationale Boycott-Appell géint d'FPÖ-Ministeren an Éisträich. Perséinlechkeeten aus verschiddene Länner, wéi de fréiere franséischen Ausseminister Bernard Kouchner oder déi fréier Diplomatiecheffen aus Spuenien a Kanada an de Friddensnobelpräislaureat Jose Ramos-Horta, fuerderen an engem Opruff um Internetsite vum "Le Monde", et misst ee resolut dergéint Stellung bezéien, datt d'"Ierwen vum Nazismus" eng Muechtpositioun an der neier Regierung an Éisträich kritt. D'FPÖ stellt 6 Ministeren an der Koalitioun mat der ÖVP.



D'Signataire kritiséieren, datt sech bis ewell nach quasi keen ëffentlech géint d'Participatioun vun de Rietsextremen ausgedréckt huet a schwätzen an deem Kontext vun Apathie. Esou wuel de Rotspresident Donald Tusk wéi de Kommissiounspresident Jean-Claude Juncker hunn der Kurz-Regierung hiert Vertrauen ausgeschwat an Éisträich als zouverlässege Partner beschriwwen.



