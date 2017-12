Am Kampf géint den Islamesche Staat koumen offiziellen Zuele no 817 Ziviliste bannent 3 Joer ëm d’Liewen. Hei goufe just déi Doudesaffer gezielt, déi bei Loftugrëff vun der internationaler Koalitioun ënnert den USA ëmkoumen. Am ganze goufen 28.500 Loftugrëff géint den islamesche Staat geflunn. An 1.800 Fäll wieren zivil Affer gemellt ginn, just 200 Rapporte wieren als glafwierdeg agestuuft ginn.

Bannent nëmme 24 Stonne sinn an der syrescher Provënz Idlib 66 Persoune gestuerwen, 19 dovunner sollen Ziviliste sinn. Zanter Ufank vun der Woch ginn et uerg Affrontementer tëscht der syrescher Arméi an den Rebellen an der Géigend, déi virun allem vun enger fréierer Branche vun Al-Qaida kontrolléiert gëtt.