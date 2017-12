An der Tierkei goufen zu Istanbul an zu Ankara am ganze 75 Persoune festgeholl, déi ee Lien mam Islamesche Staat solle gehat hunn.

Verschiddener sollen Attentater op Silvester geplangt hunn, heescht et vun offizieller Säit. Zu Istanbul waren ënnert de Verdächtegen 43 Persounen aus dem Ausland.Virun engem Joer waren zu Istanbul bei engem Attentat 39 Persounen ëm d’Liewe komm, wéi eng Disco ugegraff gouf. Dëst Joer sollen dowéinst fir de Joreswiessel ronn 40.000 Sécherheetsbeamten an den Asaz kommen. Ëffentlech Rassemblementer sinn an e puer Quartieren an der Metropol verbueden.