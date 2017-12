© afp

Eng 71 Joer al Fra aus Léck ass de Freideg vun engem Geriicht zu 6 Méint Prisong op Sursis an enger Geldstrof vu 450 Euro veruerteelt ginn, nodeems e Geriicht si fir schëlleg befonnt huet, en dräi Joer aalt Kand geschloen a blesséiert ze hunn.D'Enseignanten aus dem klenge Jong senger Schoul hate gemierkt, datt hien dacks mat Blessuren an d'Schoul komm ass, nodeems hien Zäit bei senger Urbomi verbruecht huet. De Jong, dee sech fäertereg gewisen huet, wann e wousst, datt seng Urbomi e géing siche kommen, huet de Joffere gesot, datt hie reegelméisseg geschloe géing ginn.Spure vu Schléi goufe virun allem am Gesiicht an um Hals fonnt. D'Geriicht huet der Ugekloter dann och net gegleeft, datt d'Blessuren d'Resultat vun enger Chute wieren.