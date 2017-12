Am Land ginn et 129 aktiv Vulkaner, déi ëmmer nees ausbriechen. De Sinabung ass 2016 fir d'lescht ausgebrach an huet deemools 7 Mënschen d'Liewe kascht.

© afp

Ee Mount nom Vulkan-Ausbroch op der indonesescher Insel Bali ass elo op der Nopesch-Insel Sumatra ee weidere Vulkan aktiv ginn. De Vulkan Sinabung späizt den Ament Damp a gliddeg Äsche bis zu véier Kilometer wäit an d'Luucht.

Dausende Leit sinn evakuéiert ginn. De Chef vum lokale Katastropheschutz huet matgedeelt, datt et keng schwéier verletzt Persoune ginn hätt, well déi betraffe Gebidder mat Zäiten evakuéiert gi wieren.

Wéinst dem Vulkan-Ausbroch op Bali waren am November bal 100.000 Leit evakuéiert ginn. Dausende Flich waren ausgefall. Bal 60.000 Leit, virun allem Touristen, souze wärend Deeg fest.



An Indonesien ginn et 129 aktiv Vulkaner. De Vulkan Sinabung brécht zanter e puer Joer ëmmer nees aus. 2016 si bei engem Ausbroch siwe Mënschen ëm d'Liewe komm, 2014 waren et 16 Doudesaffer.