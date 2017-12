© afp

D'Joer 2017 war a villen Hisiichten aussergewéinlech. Dëst gëllt och mam Bléck op d'Wieder. An Däitschland war dat vergaangent Joer mat duerchschnëttlechen 9,6 Grad ëm 1,4 Grad méi waarm, wéi nach am Zäitraum tëscht 1961 an 1990. Dëst huet den däitsche Wiederdéngscht de Freideg zu Offenbach matgedeelt.



Domat gehéiert 2017 zu den aacht wäermste Joren zanter dem Ufank vun den Temperaturmoossungen am Joer 1881. Et ass en Trend, deen esou aussergewéinlech eigentlech guer net méi ass. An de leschten 30 Joer louche just 2 Duerchschnëttswäerter ënnert der Moyenne.



Am wäermste war et am vergaangene Joer um 22. Juni 2017 just hannert der Grenz zu Tréier. Op deem Dag waren do 37,2 Grad gemooss ginn. Waarm undoen hu sech mussen de 7. Januar 2017 d'Awunner vu Reit am Winkl, wou de Quecksëlwer an der Nuecht op minus 26,3 Grad gefall war.



Den däitsche Wiederdéngscht huet ausserdeem festgehal, datt d'Wieder 2017 extrem onbestänneg war a souwuel Hëtztwellen wéi och Orkaner mat sech bruecht hat.