Dee Moment däerfen déi 4,5 Millioune Bierger bis op Weideres nach just eng 40 Liter Waasser den Dag an engem Stot benotzen, wat hallef souvill ass wéi elo am Dezember.D'Waasser muss duergoe fir d'Drénken, d'Kachen, d'Botzen, d'Duschen a fir d'Toilette; Betriber mussen hire Waasserverbrauch iwwerdeems tëscht 45 a 60% reduzéieren.Stéit, déi méi Waasser verbrauche wéi erlaabt, solle finanziell bestrooft ginn.Dës Dréchent ass déi schlëmmsten an der Regioun zanter 1904, also iwwer engem Joerhonnert. Wann et weiderhin net reent, da kéint d'Stad schonn Enn Abrëll de Krunn komplett zoudréinen.