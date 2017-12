Supporter vun der aktueller Regierung am Iran.

Déi iranesch Regierung warnt no de regime-kritesche Protester en Donneschdeg an e Freideg elo virun illegale Versammlungen. Wien doru géing deelhuelen, géing Problemer schafe, fir sech a fir anerer. Dosenden Demonstrante waren och festgeholl ginn, wat d'USA schaarf kritiséiert hunn.Iwwer Twitter huet den Donald Trump den iranesche Regime dozou opgeruff, d'Rechter vum Vollek ze respektéieren: Den US-President hat domat op Protester mat regierungskritesche Sloganen an direkt e puer Stied am Iran reagéiert. "D'Welt kuckt op Iech", huet den Donald Trump Teheran gewarnt.E Freideg hat eng Noriichtenagence vu Protester an op d'mannst 6 Stied uechtert d'Land geschwat; an iranesche Medie goung dovu rieds, dass d'Protester just géint d'Wirtschaftspolitik vun der Regierung an déi héich Käschte fir ze liewe geriicht waren, woubäi op Videoen awer och Slogane géint d'geeschtlech Cheffe vum Land ze héiere waren.Den iraneschen Inneminister huet d'Populatioun iwwerdeems e Samschdeg kuerz viru Mëtteg dozou opgeruff, net bei, Zitat, "illegale Versammlungen" matzemaachen.Trotz dem Verbuet ass et awer nees zu Protester komm, dës Kéier souguer an der Haaptstad Teheran. D'Leit protestéiere géint d'Wirtschafts- an d'Aussepolitik. D'Aarbechtslosegkeet am Land ass ganz héich an och d'Wirtschaft huet sech nach net vun de Sanktiounen erholl, déi laang en Place ware wéinst dem Atomsträit mam Westen.De President Hassan Ruhani, deen eigentlech relativ oppen ass fir Kritik, huet nach net dorop reagéiert.Et gouf awer och Maniffe fir d'Regierung ...