Zuan Niedersachsen hat e Kand mat engem Knuppert fir e Feier an engem Zëmmer gesuergt, zuwar mat Knupperten op e 14 Joer aalt Meedche gehäit ginn, zuhuet en 13 Joer ale Jong en A verluer bei der Explosioun vun engem Knuppert an zugouf e Bouf vu 7 Joer blesséiert, wéi e Knuppert a senger Hand explodéiert ass.E Spriecher vun der Dortmunder Police gëtt an deem Kontext mat de Wierder zitéiert, dass Knupperten net an d'Hänn vu Kanner gehéieren an dass d'Elteren op hir Kanner oppasse sollten.