E Responsabele vun der Police vu Wichita sot, et wär en Appell erakomm, dass et eng Schéisserei ginn hätt an dass eng Persoun als Geisel geholl gi wär, wat awer falsch war; doropshi war d'Police op d'Adress gefuer, déi si ugi krut.



Wéi do e Mann virun d'Hausdier koum, hätten d'Poliziste geduecht, hie géif eng Waff zéien, an hu geschoss; den 28 Joer ale Mann, Papp vun zwee Kanner, ass gestuerwen, wat de Policeresponsablen en Albdram fir all d'Bedeelegt genannt huet.



D'Police huet e Samschdeg kuerz no Mëtteg eiser Zäit gemellt, e Verdächtege vu 25 Joer festgeholl ze hunn.