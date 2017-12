De Mursi gouf schonn e puer Mol zu laange Prisongsstrofe veruerteelt. Elo huet e Gericht de fréiere President nees schëlleg gesprach, dës Kéier fir 3 Joer.D'Accusatioun ass kloer: De Mohammed Mursi hätt 2013 bei enger Ried op der Tëlee e Riichter accuséiert, bei de Wahle Bedruch iwwersinn ze hunn, an hätt doduerch Haass geséit, sou heescht et op alle Fall am ägyptesche Staatsfernseh.De Mohammed Mursi gouf 2013 duerch e Militärputsch, no deeglaange Masseprotester géint seng Politik, ofgesat.