An engem Spidol zu Hamburg ass e Samschdeg e Feier ausgebrach, dobäi goufe 5 Persounen duerch Dampvergëftunge blesséiert.

Internat.: Am meeschte gelies

Ugefaangen huet d'Feier an engem Patienten-Zëmmer op der 10. Etage, wahrscheinlech well d'Persoun am Zëmmer mam Feier gespillt huet.Doropshin hunn 3 Statioune missen evakuéiert ginn.