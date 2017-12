Bléck op de Mount Everest am Nepal.

Dofir huet d'Regierung vun Nepal elo d'Reglement méi streng gemaach. An Zukunft ass et verbueden, am Nepal eleng ronderëm ze kloteren, eben fir Accidenter z'evitéieren, dat mellt de britesche Sender BBC a berifft sech op d'Tourismusautoritéiten am klengen Himalaya-Staat.Duerch dat neit Reglement mussen an Zukunft auslännesch Alpinisten een nepalesesche Guide bei sech hunn, wa se an d'Bierger klotere ginn. Dat gëllt och fir déi nepalesesch Säit vum Mount Everest.Am Ganze gouf et an der Klotersaison dëst Joer op d'mannst 9 Doudeger um héchste Bierg vun der Welt.