E Samschdeg ass et géint 16.15 Auer op der B53 bei Schweich zu engem schroe Verkéiersaccident komm.E Chauffer vun 19 Joer war op der Strooss K39 ënnerwee a wollt op d'B53 opfueren an do no lénks an Direktioun Schweich ofbéien.Dobäi huet en awer engem anere Won d'Virfaart geholl, esou datt et zu enger zolitter Kollisioun komm. Um Steier vun aneren Auto souz e Mann vun 51 Joer aus Lëtzebuerg.Deen Auto, deen den Accident verursaacht hat, ass op d'Géigespur geschleidert ginn a krut do een drëtte Won ze paken, an deem e Mann vun 69 mat senger 66 Joer al Fra ënnerwee war. Si koumen aus Richtung Tréier.Alle 4 Persoun goufe blesséiert. De Chauffer vun 19 Joer, deen och nach ageklemmt gouf, an dee vun 51 aus Lëtzebuerg schro, d'Koppel koum mat méi liichte Blessen dervun.Déi 4 Autoen hu mussen ofgeschleeft ginn, d'B53 war eng Zäitlaang voll gespaart.