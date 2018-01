A senger Neijoerschried huet den nordkoreaneschen Diktator Kim Jong Un nees net mat Provokatioune gespuert. A sengem Discours dreet de Staatschef mat enger Attack mat Atomwaffen. De Knäppchen, fir esou Waffen ze lancéieren, géif ëmmer op sengem Dësch leien. A si kéinten déi ganz USA erreechen. Dofir kéinten d'USA si net ugräifen. D'Land misst elo a Masseproduktioun Rakéiten an Atomwaffen bauen an déi och esou séier wéi méiglech stationéieren.De Kim huet awer och wësse gedoen, datt een déi Olympesch Wanterspiller vum 9. bis de 25. Februar 2018 zu Pyeongchang ënnerstëtzt. Pyeongchang läit jo a Südkorea, just 80 km vun der nordkoreanescher Grenz ewech. De Km sot, hie géif hoffen, dat d'Spiller e Succès ginn, a kéint sech och virstellen, eng nordkoreanesch Delegatioun ze schécken. Dowéinst kéinte sech Nord- a Südkorea geschwënn un een Dësch sëtzen.De Chef vun den olympesche Wanterspiller, Lee Hee-boem, huet d'Avance vum Norde begréisst. Et wier ee prett, datt Nordkorea participéiert. All d'Athleten, och déi aus Nordkorea, géife sech wärend de Spiller zu Pyeongchang wéi doheem fillen.