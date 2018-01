E Militärgeriicht am Westjordanland huet e Méindeg den Owend decidéiert, dass déi jonk Fra ëm eng weider Woch am Garde à vue bleift,

No Donnéeë vum israelesche Militär gëtt si ënnert anerem wéinst Gewalt géintiwwer der Arméi a Menacë beschëllegt.



Déi 16 Joer al Ahed Tamimi ass an tëscht fir vill Palestinenser eng Ikon an der Lutte géint déi israelesch Occupatioun vum Westjordanland.



Si gouf den 19. Dezember verhaft, nodeems si zesumme mat enger Cousine, zwee israelesch Zaldote virun hirem Elterenhaus attackéiert hat.