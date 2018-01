D'Renconter kéint den 9. Januar an der Grenzregioun iwwert d'Bühn goen, huet um Dënschdeg de Moien de südkoreanesche Verdeedegungsminister bekannt ginn.



E Méindeg hat de nordkoreanesche Staatschef Kim Jong Un a senger Neijoerschried iwwerraschend annoncéiert, eng Delegatioun fir d'Olympesch Wanterspiller a Südkorea ze schécken. Dës fänken den 9. Februar un.



Aner Sujeten während der Renconter tëscht Süd- an Nordkorea dierft och eng Verbesserung vun de bilaterale Relatioune sinn.



D'Spannungen op der koreanescher Hallefinsel haten an der Lescht zougeholl. Nordkorea huet ëmmer nees Menacë géint Südkorea an d'USA formuléiert. A senger Neijoerschusprooch hat de Kim Jong Un op en Neits mam Asaz vun Atomwaffe gedreet.