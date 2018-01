Während de Protester am Iran sollen, no Donnéeë vun der staatlecher Televisioun, an der Nuecht op en Dënschdeg weider 9 Mënschen ëm d'Liewe komm sinn.

Dorënner wieren och ee Passant an e Polizist.Bis e Méindeg koumen op d'mannst 10 Demonstranten ëm d'Liewen. Ënnert den Doudesaffer ass och e klengt Kand, dat duerch en Accident während de Protester gestuerwen ass. An de sozialen Netzwierker gëtt iwwerdeems behaapt, dass d'Police an Dosende vu Stied op Demonstrante géif schéissen. Des Informatioune goufe bis ewell awer net confirméiert. Zanter e Samschdeg goufe scho 450 Persounen zu Teheran festgeholl.D'EU huet iwwerdeems déi iranesch Regierung opgeruff d'Demonstratiounsrecht an d'Recht op Meenungsfräiheet ze respektéieren. Dat sot eng Spriecherin vun der EU-Diplomatiecheffin Federica Mogherini. Et géif een d'Entwécklung weiderhin suivéieren.D'Protester haten en Donneschdeg ugefaangen. Si hu sech fir d'éischt virun allem géint d'Wirtschafts- an Aussepolitik vum Land geriicht, an tëscht steet awer virun allem d'Regierung vum Land an der Kritik. De President Hassan Ruhani huet zouginn, dass d'Regierung d'Situatioun net méi komplett ënner Kontroll huet. Um Dënschdeg gëtt mat weidere Protester gerechent. D'USA an Israel ënnerstëtzen d'Protestaktiounen an hoffen eegenen Aussoen no, dass et zu Teheran zu engem politesche Wiessel kënnt.

De geeschtleche Leader vum Iran Ayatollah Khamenei huet d'"Feinde" vum Land, wéi e sot, beschëllegt, hannert den aktuelle Protester ze stiechen. Si hätte sech vereent a géifen all hir Mëttel, hiert Geld, d'Waffen, d'Politik an d'Sécherheetsdéngschter notzen, fir dem islamesche Regim Problemer ze maachen, sot den Khamenei op der Staatstëlee, wéi e sech eng éischte Kéier zanter dem Ufank vun de Protester an der zweetgréisster Stad Maschhad ëffentlech geäussert huet.