Wéi et um Dënschdeg vun der Police aus dem Bundesstaat New Jersey heescht, hätt sech dee jonke Mann ouni Widderstand festhuele gelooss. Hie soll ënnert anerem wéinst Mord ugeklot ginn.Den Teenager gëtt beschëllegt op Silvesterowend säi Papp vu 44 Joer, seng 42 Joer al Mamm, seng 18 Joer ale Schwëster an eng Frëndin vun der Famill, déi 70 Joer hat, erschoss ze hunn. E Brudder an de Grousspapp vum Jong konnten sech a Sécherheet bréngen. Iwwert d'Motiv vun dëser bluddeger Dot ass nach näischt gewosst.