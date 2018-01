Pakistan huet no den neiste Beschëllegunge vum US-President Trump, de Pakistan géif Terroriste verstoppen, den amerikaneschen Ambassadeur zitéiert.

Den Donald Trump huet säin 1. Tweet 2018 dem Pakistan gewidmet

Den Donald Trump hat geschriwwen, d'USA hätten dem Land méi wéi 33 Milliarden Dollar un Hëllefen an de leschte 15 Joer accordéiert, ma de Pakistan hätt de Vereenegte Staate sengersäits nëmme Luch a Bedruch gebueden a si fir domm gehalen.

De Pakistan ass alles anescht wéi erfreet iwwert deen Tweet an weist d'Virwërf kategoresch zréck. Et hätt ee vill fir d'USA gemaach a gehollef d'Terrornetzwierk Al-Kaida ze deziméieren.



Den amerikaneschen Ambassadeur David Hale gouf dann elo an den Ausseministère vu Pakistan zitéiert, fir Stellung zu de Reprochë vun den USA ze huelen.