Den Text mécht et méi schwéier fir Deeler vu Jerusalem am Kader vun engem méiglechen zukünftege Friddensofkommes un d'Palästinenser ofzetrieden.

D'Gesetz ass domadder eng weider Brems fir d'Hoffnung op eng Zwee-Staate-Léisung. Den Text gesäit vir, datt all Territoire, deen ofgetruede gëtt, muss vun enger Zweedrëttel-Majoritéit an der Knesset matgedroe ginn. De Statut vu Jerusalem ass ee vun den kriddelegste Punkten am No-Ost-Friddensprozess. D'Unerkennung als Haaptstad vu Jerusalem duerch den Donald Trump hat ze lescht zu Protester an der ganzer moslimescher Welt gefouert.