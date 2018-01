Den 12. Oktober kuerz no 5.30 war et 15 Aktiviste vu Greenpeace gelongen, op de Site vu Cattenom anzebriechen an e Freedefeier auszeléisen.

X

Um Mëttwoch sollt sech d'Ëmweltorganisatioun dowéinst virun engem Geriicht zu Diddenuewen veräntweren. Ugeklot sinn 8 Aktivisten souwéi de Chef vu Greenpeace Frankräich. Hinnen dreeë bis zu 5 Joer Prisong souwéi eng Geldstrof an Héicht vun 75.000 Euro.



Um Mëttwoch de Moie koum d'Nouvelle, dass de Prozess op e spéideren Datum verluecht gëtt, well de Greenpeace-Affekot d'Konklusioune vun EDF nach net kritt huet. Et ass nach keen neien Datum bekannt.



Mat hirer Aktioun wollt d'Ëmweltorganisatioun op d'Sécherheetsproblemer an der Atomzentral zu Cattenom opmierksam maachen.



Bei dëser Aktioun goung et ënnert anerem drëms fir op d'Vulnerabilitéit vun deene sougenannte Piscinnen hinzeweisen. Wéi et deemools och an engem Communiqué heescht, géif d'EDF den Exploitant vun de franséischen Atomzentralen, net genuch maachen, fir d'Sitten ze securiséieren.



RTL-News: Rapport iwwer Nuklearzentralen - Piscinne fir ofgebrannte Brennstief net genuch geséchert



RTL-News: Wat war den 12. Oktober genau geschitt?