Hien hätt och een Atomwaffe-Knäppchen um Dësch leien, den awer nach vill méi grouss a méi enorm ass wéi dem nordkoreanesche Staatschef säin, an dëse Knäppche géif och funktionéieren, sou den Donald Trump a sengem Tweet. Et war dëst eng Uspillung um Kim Jong Un seng Usprooch fir Neijoerschdag an där dësen eng ähnlech Äusserung gemaach hat.







D'USA hunn Nordkorea virun engem weidere Rakéitentest gewarnt. Déi amerikanesch UNO-Ambassadrice Nikki Haley sot en Dënschdeg zu New York, dass et Informatioune géife ginn, dass Nordkorea méiglecherweis e weidere Rakéitentest plangt. Si hofft eegenen Aussoen no, dass dat net geschitt. Sollt et awer de Fall sinn, missten nach méi haart Mesurë géint den nordkoreanesche Regim envisagéiert ginn, sou d'Nikki Haley. D'USA géifen nimools eng Atommuecht Nordkorea acceptéieren.



Wat donieft déi annoncéiert Gespréicher tëscht Süd- an Nordkorea uginn, sinn d'USA éischter skeptesch. Et géifen een dës Gespréicher net seriö huelen, wann näischt ënnerholl gëtt, fir all d'Atomwaffen an Nordkorea ze eliminéieren, sou déi amerikanesch UNO-Ambassadrice. Dës Gespréicher wieren héchstens eng Plooschter.