Wéi et heescht, wier e Camion op enger Landstrooss an de Bus gerannt, deen doropshi vun der Strooss ofkoum. De Bus ass bal 100 Meter an Déift gefall an op enger Plage leie bliwwen. Et gëtt gefaart, dass d'Zuel vun den Doudesaffer nach kéint klammen.



Zum Zäitpunkt vum Ongléck souze ronn 55 Passagéier am Bus. Dem peruaneschen Transportminister no kéint ze héich Vitesse d'Ursaach vum Accident sinn.