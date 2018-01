Queesch duerch d'Milliounemetropol sollen iwwer 1'500 sougenannten Poller opgeriicht ginn. Den Investissement beleeft sech op ronn 50 Milliounen Dollar. Dës Mesure huet de Buergermeeschter vun New York Bill de Blasio annoncéiert. Am Mee war um Time Square e Mann mat sengem Auto an e Grupp vu Passante gerannt. Eng Fra koum deemools ëm d'Liewen an 22 Persoune goufe blesséiert. Enn Oktober dunn hat en Attentäter am Süde vu Manhattan mat enger Camionnette 8 Mënsche mat an den Doud gerappt an 11 blesséiert.