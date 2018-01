Och wann et primär ëm eng méiglech nordkoreanesch Participatioun bei de Wanterspiller a Südkorea geet, de Rapprochement ass allgemeng e positiivt Zeechen.

No zwee Joer erëm e Rapprochement?

Internat.: Am meeschte gelies

© afp

De Mëttwoch ass tëscht Nord- a Südkorea e Kommunikatiounskanal opgaangen, deen iwwer zwee Joer laang dout war. Nodeems d'Telefonslinn ëm 7.30 Auer eiser Zäit nees opgaangen ass, gouf et tëscht deenen zwee Länner fir d'éischt emol e Gespréich vu ronn 20 Minutten, esou e Vertrieder vum südkoreanesche Vereenegungsministär.

Detailer iwwert d'Gespréich ginn et nach keng. Südkorea hat den Dënschdeg Gespréicher op héijem politeschen Niveau fir d'nächst Woch proposéiert. Heibäi soll et zwar haaptsächlech ëm eng méiglech Participatioun vun Nordkorea bei den Olympesche Wanterspiller zu Pyeongchang goen, mä natierlech geet et ëmmer och ëm eng allgemeng Verbesserung vun der Relatioun tëscht deenen zwee Länner.