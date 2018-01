© afp

De Kanadier Joshua Boyle ass 2012 zesumme mat senger Fra verschwonnen, nodeems di zwee duerch Afghanistan gereest sinn. Bis Oktober 2017 ware si Geisele vun der Taliban, ier se vun der pakistanescher Arméi befreit konnte ginn. A Gefaangeschaft krut dem Boyle seng Fra, d'Caitlan Coleman, dräi Kanner, déi och mëttlerweil a Kanada wunnen.



Den Dënschdeg ass elo ëffentlech ginn, datt den Joshua Boyle wéinst sexuellen Iwwergrëff, Sequestratioun, Gewaltdoten a Morddreeunge beschëllegt ass a sech schonns de Mëttwoch Owend virun engem Geriicht zu Ottowa verantworte muss. Dem Boyle säin Affekot Eric Granger huet dëst bestätegt.



Iwwert d'Identitéit vum Affer ass näischt gewosst. Seng Fra huet vis-a-vis vun der Zeitung "Toronto Star" gesot, datt hirem Mann säi geeschtegen Zoustand duerch déi jorelaang Gefaangenschaft gelidden hätt.



D'Coleman huet sech zwar net ausdrécklech zu de Virwërf geäussert an och net gesot, datt si d'Affer wier, mee huet dem "Toronto Star" gesot, si géing "mat Matleed a Verzeiung hoffen", "datt him gehollef an hie geheelt" kéint ginn. Hier an den dräi Kanner géing et gutt goen.