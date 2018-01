© afp

No de Protester am Iran an de leschten Deeg, déi sech primär géint d'Regierung gestallt hunn, sinn et elo d'Pro-Regierungsdemontranten, déi d'Stroosse fëllen. D'Regierung selwer huet zu de Protester opgeruff, bei deene sech zéngdausende Leit versammelt hunn, fir dem Iran säi geeschtleche Leeder Ayatollah Ali Chamenei an de President Hassan Ruhani ze ënnerstëtzen.



Bei de regierungsfrëndlechen Demonstratioune sinn ënner anerem Parole wéi "Doud Amerika", "Doud Israel" an "Doud den Oftrënnegen" geruff ginn. Eng Koppel Regierungen hu sech besuergt iwwert déi aktuell Entwécklungen am Iran gewisen, dobäi ënnert anerem Däitschland an d'USA.

D'Protester am Iran, déi leschten Donneschdeg zu Maschhad lassgaange sinn, sinn déi schwéierste zënter 2009. Et si virun allem jonk Leit, déi géint déi aktuell Regierung an d'wirtschaftlech Situatioun protestéieren. Bei den Demonstratioune géint d'Regierung si bis elo 21 Demonstranten ëm d'Liewe komm.