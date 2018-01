© afp

Zanter Mëttwoch leeft zu Mumbai bal näischt méi. Demonstranten aus der nidderegster indescher Kast, och Dalit genannt, blockéiere Stroossen, beschiedege Busser a besetzen Gleiser an der Finanzmetropol. Eng Koppel Schoulen a Geschäfter hu provisoresch hir Dieren zougelooss.



D'Protester sinn d'Reaktioun op den Doud vun engem jonken Dalit, deen de Méindeg bei enger Zeremonie an der Géigend vu Pune op eng brutal Aart a Weis ëmkomm ass. Leader vun den Dalit hu riets Hindue beschëllegt, zu der Gewalt géint si opgeruff ze hunn. Dës huet sech an de vergaangenen Deeg nach weider verbreet.



Während d'Police zu Mumbai iwwer Honnert Demonstrante festgeholl huet, huet déi Republikanesch Partei vun Indien den Dalit hir Ënnerstëtzung ausgesprach a sech zum Deel och un de Protester bedeelegt.



Offiziell ass d'Diskriminéierung vun den Dalit zwar verbueden, mee an der Realitéit gi si ëmmer nach dacks Affer vu sozialer Ausgrenzung an hunn et um Aarbechts- a Wunnengsmaart méi schwéier wéi anerer.