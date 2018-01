Internat.: Am meeschte gelies

Bei der Renconter zu Berlin goung et virun allem ëm organisatoresch Froen, allerdéngs koumen um Bord vun de Gespréicher och ëmstridde Sujeten wéi d'Flüchtlingspolitik zur Sprooch. Den SPD-Chef Martin Schulz huet sech jiddwerfalls e Mëttwoch den Owend no de Gespréicher zefridde gewisen. Et wier eng gutt Basis entwéckelt ginn, fir dorobber weider ze schaffen.

D'Sondéierungsgespréicher fänken e Sonndeg un.