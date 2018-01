An engem Schreiwes un d'Adresse vum UNO-Sécherheetsrot an dem UNO-Generalsekretär Antonio Guterres geheit Teheran der amerikanescher Regierung vir, sech an déi intern Affäre vum Land anzemëschen. Washington hätt mam groteske Versuch, Influenz ze huelen, géint internationaalt Recht verstouss. Den amerikanesche President Donald Trump hat d'Protester géint déi iranesch Regierung an de leschten Deeg e puer mol gelueft an d'Regierung zu Teheran als brutal a korrupt bezeechent.Donieft kënnt et och eng Woch nom Optakt vun de Protester géint d'Regierung an de Klerus ëmmer nees zu weideren Demonstratiounen. An de soziale Medien hunn Aktivisten, Blogger a Journalisten Videoen vun de Protestaktiounen publizéiert, déi Hënt sollen opgeholl gi sinn. Deemno wieren an direkt e puer Stied d'Leit op d'Stroosse gaangen. Et soll och zu weideren Arrestatioune komm sinn.