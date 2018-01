Et gëtt gefaart, dass d'Zuel vun den Affer nach kéint klammen, well nach ëmmer net genee gewosst ass, wéi vill Passagéier zum Zäitpunkt vum Ongléck am Bus souzen.De Bus war op enger Landstrooss mat engem Camion kollidéiert an ass du bal 100 Meter déif erof op eng Plage gefall.