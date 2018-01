Wéi et aus dem südkoreanesche Verdeedegungsministère um Freideg de Moien heescht, wier e Fax aus Nordkorea mam Message ukomm, dass een déi südkoreanesch Gespréichsoffer fir den 9. Januar géif unhuelen.An dem joerzéngtelaange Konflikt tëscht deenen zwee koreanesche Staate goufen et an der Lescht éischt Unzeeche vun Entspanung.D'Gespréicher si fir den nächsten Dënschdeg zu Panmunjom an der Grenzregioun tëscht béide Länner geplangt. Et soll dobäi ënnert anerem iwwert eng Participatioun vun Nordkorea bei den Olympesche Wanterspiller am Februar a Südkorea goen, souwéi allgemeng ëm eng Verbesserung vun de bilaterale Relatiounen.