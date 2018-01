D'Manifestatioune sollen nom Freideggebiet an am ganze 40 Bezierker vun der Haaptstad Teheran iwwert d'Bühn goen. An de leschten Deeg scho waren zu Isfahan a Maschhad zéngdausende Regierungssupporter op d'Strooss gaangen, fir hir Ënnerstëtzung fir de politesche Regimm auszedrécken.



Gefaart gi Konfrontatiounen tëscht Sympathisanten a Géigner vum Regimm.



Et gëtt mat enger massiver Policepräsenz gerechent.







Den UNO-Sécherheetsrot befaasst sech um Freideg an enger Drénglechkeetssëtzung mat där ugespaanter Situatioun am Iran.



D'Gespréicher sollen e Freideg de Mëtteg um 15 Auer Lokalzäit ufänken.



D'USA haten sou eng Sëtzung gefuerdert. Déi amerikanesch UNO-Ambassadrice sot, dass souwuel am Sécherheetsrot wéi och am UNO-Mënscherechtsrot zu Genève misst iwwert d'Arrestatiounen an déi vill Doudeg am Kader vun de Protester am Iran thematiséiert ginn.



Den US-Finanzministère huet iwwerdeems Sanktioune géint 5 iranesch Entreprisen decidéiert. Se sollen um Rakéiteprogramm vum Land bedeelegt sinn.



Bis haut goufen Honnerte vun Demonstrante festgeholl. Op d'mannst 19 Persoune koumen ëm d'Liewen.