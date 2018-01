Op d'mannst 3 Mënsche koumen ëm d'Liewen, eng Persoun gëtt nach ëmmer vermësst. Et handelt sech ëm ee Pompjee.

Sich nom Pompjee zu Détrier an der Savoie

Hie gouf vun de Waassermass mat ewechgerappt, wéi hien eng Famill vum Daach vun hirem Auto wollt retten. Vun deem Ongléckleche feelt nach ëmmer all Spuer.26 Persoune goufe blesséiert, véier dovu schwéier.A 25 Departementer gëllt nach ëmmer d'Vigilance Orange. D'Pompjeeën haten an de leschte Stonnen e puer Honnert Asätz. Vill Stroosse si blockéiert.Donieft gëllt an den Alpen nach ëmmer eng erhéichte Lawinegefor.