Déi ganz Küst läit ënnert enger Schnéischicht, dobäi bléist ee staarke Wand. An am ganzen 13 Bundesstaaten gëllt eng sougenannte Wiederwarnung.



Eng sëlleche Flich hu musse gestrach ginn.







Op ville Plazen haten d'Kanner Schoulfräi. Bal 500 Membere vun der Nationalgarde waren am Asaz.



Engem leschten offizielle Bilan no sollen bis elo op d'mannst 20 Mënschen un de Suitte vun dem kale Wieder ëm d'Liewe komm sinn.