Elo huet den amerikanesche President Donald Trump den Auteur vum Buch "Fire and Fury: Inside the Trump White House" via Twitter attackéiert. D'Buch, dat de Journalist Michael Wolff geschriwwen huet, wier voller Ligen, géif Tatsaache verdréien a sech op Quelle beruffen, déi net existéieren, sou den US-President.



Hien hätt dem Auteur keen Accès zum Wäissen Haus accordéiert an och ni mat him iwwert ee Buch geschwat. An dësem Buch ginn eng sëlleche brisant Zitater vu wichtegen Trump-Mataarbechter publizéiert, déi Zweiwel um Donald Trump senge Kompetenzen solle geäussert hunn.







De Michael Wolff zeechent een däischtert Bild vum Trump senger Presidence, vun engem Wäissen Haus an dem Chaos an Intrigen dominéieren an e President, mat deem déi eege Mataarbechter de Geck maachen.



Och dem Donald Trump säi fréiere Chef-Strateg Steve Bannon kënnt zu Wuert. Hie gëtt mam Virworf zitéiert, dass sech dem Trump säin eelste Fils, während enger Renconter mat enger russescher Affekotin während dem Wahlkampf am Joer Juni 2016, net loyal an net patriotesch verhalen hätt.



Dem amerikanesche President seng Affekoten hate mat alle Mëttel probéiert, d'Publikatioun vum Buch ze verhënneren. D'Editiounshaus huet d'Buch doropshi véier Deeg éischter wéi geplangt op de Marché bruecht, amplaz den nächsten Dënschdeg gouf d'Buch du schonn e Freideg publizéiert.