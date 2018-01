An Ägypten ass eng Montgolfière an der Géigend vun der Stad Luxor mat ronn 20 Leit u Bord, dorënner och Touristen, erofgefall.

Engem éischte Bilan no ass en Tourist aus Südafrika ëm d'Liewe komm. Op d'mannst 7 Persoune wiere blesséiert ginn, heescht et.



Aus Sécherheetskreesser heescht et, de Ballon wier duerch de staarke Wand ofgedriwwe ginn an hätt missen noutlanden. Dobäi ass de Ballon op de Buedem geknuppt.