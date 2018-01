© afp





Ufank Dezember hu sech ronn eng Dose Membere vum US-Kongress a vum Senat um Capitol Hill getraff, fir mat der Yale-Psychiaterin Dr. Bandy Lee doriwwer ze schwätzen, wéi capabel de President Trump iwwerhaapt wier, säin Amt auszeüben.An engem Telefonsinterview huet d'Doktesch CNN matgedeelt, vill Deputéierte géinge sech iwwert dem Trump säi volatilt Temperament a seng Onberechenbarkeet Suerge maachen. Ënnert hinne waren deemno anscheinend och net just Demokraten, mä op d'mannst och ee republikanesche Senateur, deen net genannt gi wëll.D'Yale-Akademikerin huet CNN géigeniwwer gesot, si géing sech virun allem iwwert dem President säi Penchant zu Verschwörungstheorië Suerge maachen, deen hien dacks iwwer sozial Medie verbreet. Ausserdeem géing et "Zeeche ginn, datt hien an Attack-Modus geet, wann hien ze vill ënner Stress geréit" an dann d'Potenzial hätt, extrem onberechenbar Entscheedungen aus dem Bauch eraus ze treffen.Ee vun deenen, deen an den Deeg vum 5. a vum 6. Dezember um Capitol Hill war, ass den Jamie Raskin. Hien huet elo e Gesetzesprojet virgestallt, deen de 25. Amendement vun der Konstitutioun benotze géing, fir en onofhängegen Ausschoss an d'Liewen ze ruffen. Dëse géing dann iwwerpréiwen, ob den Donald Trump mental stabil genuch ass, dat héchsten Amt vun den USA auszeüben.Aus dem Wäissen Haus komme kritesch Stëmmen. D'Pressespriecherin Sarah Sanders huet d'Hannerfroe vum Trump sengem mentalen Zoustand als "schändlech" bezeechent. "Wann hien net dozou an der Lag wier, da géing hie wahrscheinlech net hei sëtzen", esou d'Sanders, déi den Trump als "onheemlech staarke Leader" bezeechent huet.