D'Déifdrockgebitt Burglind, dat an der leschter Woch fir zolidd Stierm an Zentraleuropa gesuergt huet, huet eng Grupp Schifuerer uerg an d'Bredouille bruecht. E Video ass opgedaucht, op deem ee gesäit, wéi e bal voll besate Sessellift am Schigebitt "Silvretta Montafon" vum Wand duerchgerëselt gëtt. E puer Mol gesäit et souguer esou aus, wéi wa sech eng vun de Gondele geschwë vum stolene Seel léise géing.De Passagéier ass näischt aneres iwwereg bliwwen, ewéi setzen ze bleiwen an op d'Biergrettung ze waarden. Trotz de schockéierende Biller sinn d'Passagéier all mat engem Schock, a wahrscheinlech engem zimlech flue Mo, aus der Affär eraus komm.