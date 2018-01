Internat.: Am meeschte gelies

Nord- a Südkorea zesumme bei Olympia? (05.01.2018) Kënnt et zu engem Rapprochement och duerch de Sport?

Pyeongchang läit a Südkorea, just 80 km vun der nordkoreanescher Grenz ewech.Den nordkoreaneschen Diktator Kim Jong Un hat a senger Neijoerschried gesot, hie géif hoffen, dat d'Spiller e Succès ginn, a kéint sech och virstellen, eng nordkoreanesch Delegatioun ze schécken.De Chef vun den olympesche Wanterspiller, Lee Hee-boem, hat d'Avance vum Norden direkt begréisst. Et wier ee prett, datt Nordkorea participéiert. All d'Athleten, och déi aus Nordkorea, géife sech wärend de Spiller zu Pyeongchang wéi doheem fillen.Elo ginn déi Pläng da konkret ...