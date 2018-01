Den Oste vun den USA leid weider ënnert den déiwe Minusgraden an extreme Wiederkonditiounen.

© AFP

Fir dëse Weekend gi sech un der ëstlecher Küst Rekordgraden ënner Null erwaard, dat nodeems sech d’Situatioun zum Beispill am Fluchverkéier nees liicht normaliséiert hat. E Freideg nach hunn dausende Flich missten annuléiert ginn, anerer hate Verspéidung. Um Fluchhafen John F. Kennedy zu New York an zu Boston um Logan-Fluchhafen landen och nees Flich. Ma bis zu 30 Prozent vun de Vollensi weider ausgefall.



Bis ewell si wéinst den extreme Wiederkonditiounen iwwert eng Dose Mënschen ëm d’Liewe komm.