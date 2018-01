Saudi-Arabesch Polizisten no engem Attentat zu Medina. © AFP (Archiv)

11 Prënze sollen a Saudi-Arabien festgeholl gi sinn, well si dogéint protestéiert hunn, datt an Zukunft de Staat net méi d’Waasser- a Stroumrechnungen vun de Membere vun der Kinneksfamill iwwerhuelen.Dat mellt déi saudesch Noriichtensäit Sabq. Zanter Ufank vum Joer gëllen am Land nei Wirtschaftsreformen. Zum Beispill gouf eng TVA agefouert an d’Bensinspräisser goufe staark an d’Luucht gesat. Domadder wëll d’Land sech manner ofhängeg vum Pëtrol maachen.